Roma: Raggi, proseguono interventi per cura del verde pubblico in città

- Prosegue la cura del verde pubblico a Roma. "Il cambiamento nella gestione del verde pubblico va avanti in tutta Roma, grazie ai grandi investimenti che abbiamo voluto per questo settore, al lavoro quotidiano dei giardinieri capitolini e a quello delle ditte incaricate". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Per quanto riguarda le operazioni svolte durante il weekend dal servizio giardini, "le squadre sono intervenute prima nel centro della città, al Circo Massimo e nelle zone limitrofe, per sfalci e potature delle siepi. In via Fonte Fauno, inoltre, è stata rimossa la vegetazione vicino ai lampioni per migliorare l’illuminazione della strada - spiega la sindaca -. In piazza Venezia, sotto l’Altare della Patria, i tecnici hanno realizzato due bellissime decorazioni floreali sulle aiuole laterali, utilizzando circa 800 ciclamini rossi e bianchi. A Villa Borghese, invece, è stata tagliata l’erba nella zona del Pincio e al Giardino del Lago, dove gli operatori hanno rifinito siepi e cespugli e hanno ripristinato le panchine danneggiate. Quest’ultimo è un intervento per migliorare l’arredo urbano che stiamo progressivamente portando avanti su tutta il parco. Nel Municipio XIV, nella zona nord-ovest della città, grazie al maxi-appalto da 48 milioni di euro, le ditte sono al lavoro al Parco di Monte Ciocci nel quartiere Trionfale e al Parco della Lucchina in zona Ottavia, per un ampio intervento di sfalcio dell’erba che proseguirà anche nei prossimi giorni", conclude Raggi. (Rer)