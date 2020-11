Roma: riempiva taniche di benzina con tessera carburanti aziendale, denunciato 38enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte, i carabinieri della stazione Roma Eur hanno denunciato un 38enne romano con l’accusa di appropriazione indebita. L’uomo, una guardia "particolare" giurata, è stato sorpreso dai carabinieri in via delle Tre Fontane, nei pressi di un distributore di carburanti, mentre stava riempendo due taniche di benzina e le caricava a bordo dell’auto di servizio. I militari si sono avvicinati accertando che il 38enne, con l’utilizzo della tessera carburanti intestata all’istituto di vigilanza, anziché rifornire l’autovettura a lui in uso, riempiva le taniche, di 10 litri, risultate essere di sua proprietà. Infine, con la perquisizione i carabinieri hanno scoperto che l’uomo aveva con sé anche 90 grammi di hashish, facendo scattare nei suoi confronti la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Roma. (Rer)