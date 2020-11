Egitto: Etisalat Misr aumenta il proprio investimento a 3,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia egiziana, Etisalat Misr, il terzo operatore di telefonia mobile del Paese, ha investito 325 milioni di dollari in nuovi progetti, portando il suo investimento netto nel paese nordafricano a 3,5 miliardi di dollari. L'azienda lo ha annunciato in una dichiarazione alla stampa. Ciò avviene in quanto Etisalat Misr ha acquisito un nuovo pacchetto di frequenze nello spazio delle frequenze di 2600 MHz utilizzando la tecnologia TDD, in regime di usufrutto per un periodo di dieci anni, dopo che l'Autorità di regolamentazione nazionale delle telecomunicazioni ha approvato l'offerta finanziaria e tecnica della società in cambio di 325 milioni di dollari, metà dei quali saranno pagati in dollari non appena le frequenze saranno disponibili e l'importo rimanente in lire egiziane nell'arco di due anni. Pertanto, gli investimenti dell'azienda nel mercato egiziano superano i 55 miliardi di EGP (quasi 3,5 miliardi di dollari) in 14 anni. (Res)