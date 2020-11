India-Cina: confini contesi, da ministeri Difesa impegno ad agire con moderazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India e Cina si impegneranno a garantire condizioni di tranquillità nella zona di confine. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Nuova Dehli, dando conto dela due giorni di incontri tenuti con la controparte a Chusul, sul lato indiano. Le parti hanno concordato sulla necessità di "mettere seriamente in pratica l'importante consenso raggiunto dai leader dei due paesi", il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping, e di mantenere "il dialogo e la comunicazione attraverso i canali militari e diplomatici", anche per risolvere "altre questioni in sospeso". L'obiettivo è quello di assicurarsi che "le truppe schierate in prima linea agiscano con moderazione ed evitino incomprensioni" spesso alla base di tensioni. Cina e India torneranno a riunirsi per discutere il tema, chiosa il ministero della Difesa indiano senza specificare una data. L’India era rappresentata dal tenente generale P.G.K. Menon, che da poco ha assunto il comando del corpo XIV, di stanza a Leh, nel Ladakh. Per la Cina c'era il comandante del distretto militare Sud Xinjiang, Liu Lin. (segue) (Inn)