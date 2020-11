Etiopia: allarme Onu, 9 milioni di persone rischiano lo sfollamento a causa del conflitto nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove milioni di persone rischiano lo sfollamento a causa dell'escalation del conflitto nella Regione dei Tigrè, in Etiopia. È l’allarme lanciato dalle Nazioni Unite, secondo cui la dichiarazione di stato di emergenza da parte del governo federale sta ostacolando i rifornimenti di cibo e altri aiuti nella regione. Circa 600 mila persone nel Tigrè dipendono dagli aiuti alimentari per sopravvivere, mentre un altro milione riceve altre forme di sostegno che ora sono state tutte interrotte, denuncia un rapporto pubblicato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), che teme in particolare che il conflitto possa mettere a rischio gli sforzi umanitari per contrastare l’invasione di locuste del deserto, infliggendo ulteriori danni ai raccolti. Nel frattempo, secondo fonti umanitarie citate dai media regionali, sei combattenti sono stati uccisi e più di 60 sono rimasti feriti nei combattimenti vicino al confine tra le regioni dei tigrè e degli amhara, alimentando così’ le preoccupazioni che il conflitto possa espandersi ad altre regioni del Paese. (segue) (Res)