- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, si congratula con il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden per la sua elezione. "La storica amicizia tra Italia e Stati Uniti continuerà a essere strategica. Siamo pronti a lavorare con gli Usa per rilanciare la cooperazione internazionale tra i nostri Paesi in una fase storica così cruciale", aggiunge su Twitter. (Rin)