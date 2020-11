Nagorno-Karabakh: Aliyev, conquistati oltre 200 insediamenti dall’inizio dei combattimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate dell'Azerbaigian hanno preso il controllo di oltre 200 insediamenti dall'inizio dei combattimenti nella regione contesa del Nagorno-Karabakh. Lo ha dichiarato il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev. “Dall'inizio dei combattimenti, il 27 settembre, oltre 200 insediamenti sono stati liberati dall'occupazione”, ha detto Aliyev nel suo discorso alla nazione trasmesso dall’emittente statale azerbaigiana “AzTv”. Aliyev ha quindi minacciato che, nel caso in cui ora l’Armenia non soddisfi le condizioni imposte da Baku, le forze azerbaigiane "andranno fino in fondo". In precedenza il leader azerbaigiano aveva annunciato la conquista di Shusha, la seconda città dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh. "La città di Shusha è stata liberata dall'occupazione", ha detto Aliyev in un discorso alla nazione trasmesso dall'emittente statale azerbaigiana "AzTv". La conquista di Shusha rappresenta un obiettivo simbolico importante dal momento che la città è considerata il cuore della cultura azerbaigiana nella regione.(Rum)