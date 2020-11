Turismo: Bonaccorsi, da governo 625 miliardi per ristori agenzie e tour operator

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le agenzie di viaggio e i tour operator, così come tutti i comparti del turismo, "sono stati e saranno sempre al centro delle attenzioni del Mibact. Sin dall’inizio dalla pandemia il ministero ha lavorato e lavora per assicurare ai lavoratori e alle aziende del settore aiuti per fronteggiare le ingenti perdite causati dagli effetti del virus. Non capiamo quindi la polemica di Fiavet rispetto al decreto Ristori, dopo un continuo confronto in questi mesi con i vertici dell’associazione". Lo dichiara in una nota Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria al Turismo del Mibact. (segue) (Com)