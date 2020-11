Turismo: Bonaccorsi, da governo 625 miliardi per ristori agenzie e tour operator (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Franceschini - continua la sottosegretaria - ha firmato questa settimana un decreto che eleva a 625 milioni di euro l’impegno del governo per le agenzie di viaggio e i tour operator. Questo fondo per le agenzie di viaggio è stato aumentato grazie ai 400 milioni stanziati proprio con il decreto Ristori, portandolo così ad un totale di 625 milioni di euro a fondo perduto. Il bando per l’erogazione del contribuito è stato chiuso il 9 ottobre e nei prossimi giorni inizierà l’erogazione dei contributi. In queste settimane il ministero ha avuto anche continui contatti con Bruxelles perché lo schema di aiuto per le agenzie è tra i più importanti sin qui adottati per una singola categoria di imprese: si parla di ristorare oltre 5 mesi di calo di fatturato e senza il tetto di 150mila euro di contributo per impresa fissato dal decreto Ristori. Sono, inoltre, contributi a fondo perduto che si sommano a tutte le altre misure adottate in questi mesi, incluso il credito di imposta per le locazione esteso fino a dicembre proprio nel decreto legge di venerdì. Dichiarare quindi che le agenzie di viaggio scompaiono dal decreto Ristori è una cosa non vera, perché il settore ha visto riconosciuto uno strumento di ristoro dedicato molto più corposo". (segue) (Com)