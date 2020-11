Viminale: autocertificazione per spostamenti obbligatoria anche in fascia gialla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modulo pubblicato in occasione del Dpcm del 24 ottobre scorso sui siti istituzionali del Viminale "potrà continuare ad essere utilizzato". Lo precisa la circolare inviata ai prefetti dal capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, Bruno Frattasi. Il modulo "reca, oltre alle diciture relative a specifiche cause eccettuative (lavoro, salute, urgente necessità), una dicitura finale che rimanda a qualunque altra causa consentita di spostamento personale, la quale, naturalmente, andrà poi declinata dall'interessato in sede di compilazione del modulo, nel rispetto delle esigenze di riservatezza", si legge nel testo.Nella circolare si chiarisce anche che la possibilità di "disporre la chiusura di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, già precedentemente prevista dopo le ore 21, viene espressamente estesa all'intero arco della giornata o comunque a specifiche fasce orarie non predeterminate, sempre fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private".La circolare chiarisce, inoltre, che "occorre sempre far uso della autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento, sia che si tratti di spostamenti che avvengano in fasce orarie soggette a limitazioni (area gialla), sia che essi avvengano in territori soggetti a restrizioni alla mobilità per l'intera giornata (area arancione e area rossa)".Per quanto concerne la chiusura dei mercati si apprende che "opera esclusivamente per i cosiddetti mercati coperti e non anche per quelli all'aperto". I mercati all'aperto, "secondo l'orientamento espresso dal ministero per lo Sviluppo economico, sono costituiti su aree delimitate, dedicate al posteggio degli ambulanti o degli stalli mobili di vendita, e in essi non insistono esercizi commerciali stricto sensu, per i quali soli è disposta la chiusura nelle giornate festive e prefestive", precisa ancora la circolare.Mentre si precisa che nelle cosiddette "aree rosse" "l'attività motoria è consentita se svolta individualmente ed in prossimità dell'abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo delle mascherine". L'attività sportiva "è consentita esclusivamente all'aperto e in forma individuale. Essa può essere svolta, con l'osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione". (Rin)