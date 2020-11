Difesa: Marina militare, concluso intervento fregata Martinengo su nave attaccata dai pirati nel Golfo di Guinea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra era in contatto con l’equipaggio, che è rimasto confinato in sicurezza dentro la cosiddetta ‘cittadella’. Tutti i marittimi si trovavano in buone condizioni di salute, anche se molto provati. Alle 20.30 ora italiana, la squadra ispettiva di fucilieri della Bmsm ha dichiarato il mercantile fuori pericolo e ha riconsegnato lo stesso all’equipaggio che ha potuto riprendere la navigazione e proseguire per la successiva destinazione. L’attività della fregata della Marina Militare nel Golfo di Guinea, una delle aree marittime del pianeta divenuta tra le più pericolose, ha come obiettivo la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e della sicurezza delle vie marittime, allo scopo di assicurare alle navi mercantili nazionali e internazionali presenti il libero uso del mare, ma anche quello di cooperare con le marine dei Paesi rivieraschi al fine di aumentare la reciproca conoscenza e fiducia, nonché la capacità di cooperazione per contribuire al miglioramento delle condizioni di sicurezza nella regione. (Com)