Covid: Salvini, è ufficiale con nomina Zuccatelli Conte non vuol bene a Calabria

- "Prima un commissario alla Sanità (Cotticelli) che non sapeva di doversi occupare di emergenza Covid, ora un sostituto (Zuccatelli) premiato per la militanza a sinistra e che diceva: 'Se fossi positivo devi stare con me e baciarmi per quindici minuti con la lingua in bocca, altrimenti non te lo becchi il virus'. Governo di incapaci e pericolosi. È ufficiale, Conte non vuole bene alla Calabria". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Rin)