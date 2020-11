Confini contesi tra India e Cina, dai ministeri della Difesa impegno ad agire con moderazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India e Cina si impegneranno a garantire condizioni di tranquillità nella zona di confine. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Nuova Dehli, dando conto dela due giorni di incontri tenuti con la controparte a Chusul, sul lato indiano. Le parti hanno concordato sulla necessità di "mettere seriamente in pratica l'importante consenso raggiunto dai leader dei due paesi", il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping, e di mantenere "il dialogo e la comunicazione attraverso i canali militari e diplomatici", anche per risolvere "altre questioni in sospeso".L'obiettivo è quello di assicurarsi che "le truppe schierate in prima linea agiscano con moderazione ed evitino incomprensioni" spesso alla base di tensioni. Cina e India torneranno a riunirsi per discutere il tema, chiosa il ministero della Difesa indiano senza specificare una data. L’India era rappresentata dal tenente generale P.G.K. Menon, che da poco ha assunto il comando del corpo XIV, di stanza a Leh, nel Ladakh. Per la Cina c'era il comandante del distretto militare Sud Xinjiang, Liu Lin.Le contese di confine tra India e Cina hanno una storia pluridecennale ma si sono riaccese da maggio, in seguito a due episodi contrapposizione fra truppe. Il 6 giugno, in seguito a quegli episodi, si è tenuto il primo incontro di livello militare, con la delegazione indiana guidata da Harinder Singh e quella cinese da Liu Lin, ed è stato concordato il disimpegno della Valle del Galwan, ma le truppe si sono scontrate proprio mentre avevano cominciato ad arretrare.Il 15 giugno una squadra indiana di circa 50 uomini, guidata dal colonnello Santosh Babu, e una cinese si sono contrapposte in un sito noto come punto di pattugliamento 14 in un corpo a corpo durato alcune ore con pietre e mazze (i soldati non erano armati, in base a un protocollo esistente tra i due paesi); l’Esercito indiano ha reso noto di aver perso 20 militari, tra cui Babu, riferendo al tempo stesso di perdite da entrambe le parti, mai ammesse ufficialmente invece da Pechino. I successivi colloqui militari si sono tenuti il 22 e il 30 giugno, il 14 luglio, il 2 agosto e il 21 settembre. Il sesto incontro si è concluso con un comunicato in cui le parti hanno convenuto di “attuare seriamente l’importante consenso raggiunto dai leader dei due paesi, rafforzare la comunicazione sul terreno, evitare incomprensioni ed errori di valutazione, cessare di inviare ulteriori truppe in prima linea, astenersi dal cambiare la situazione sul posto unilateralmente e dall’intraprendere qualsiasi azione che possa complicare la situazione”. (Inn)