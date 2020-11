Medio Oriente: tentativo di accoltellamento a soldato israeliano a Hebron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno reso noto che un uomo non identificato è stato neutralizzato dopo un tentativo di attacco con coltello a un loro agente, a sud-ovest di Hebron, in Cisgiordania. "È stato ricevuto un rapporto riguardante un tentativo di attacco con coltello nei pressi del campo profughi di al-Fawwar a sud-ovest di Hebron. L'aggressore è stato neutralizzato", ha detto l'Idf in una nota. L'incidente non ha provocato vittime da parte israeliana. (Res)