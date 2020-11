Business news: Algeria, ricavi export idrocarburi in calo del 41 per cento a fine settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi delle esportazioni di idrocarburi in Algeria sono scesi a 14,6 miliardi di dollari alla fine dello scorso mese di settembre, una diminuzione del 41 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia algerino, Abdelmadjid Attar, in un intervento davanti alla commissione delle Finanze del parlamento. L’esponente del governo di Algeri ha annunciato la possibile introduzione di una nuova tassa sul consumo di carburante di veicoli e camion che attraversano i valichi di frontiera del paese, attualmente chiusi per contenere la pandemia di Covid-19, nell’intento di combattere il traffico di carburante. (Ala)