Business news: Banca mondiale, Tunisia fatica utilizzare i mezzi a sua disposizione contro Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia fatica a utilizzare i mezzi a sua disposizione per combattere la pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato il rappresentante della Banca mondiale residente in Tunisia, Tony Verheijn, in un'intervista a “Ilboursa”. Il Paese nordafricano, secondo Verheijn, dovrebbe rimuovere alcune barriere procedurali che ostacolano la gestione di mezzi e fondi per combattere la pandemia. "Tutti questi fondi sono stati preparati con urgenza e per un utilizzo immediato. Purtroppo, a causa di vincoli procedurali, non abbiamo ancora visto l'erogazione e l'utilizzo di una buona parte di queste risorse. Ad esempio, la firma di contratti per l'acquisto di test Pcr e dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari come parte della risposta di emergenza al progetto Covid sono previsti da luglio, ma rimangono inadempiuti a causa di alcuni vincoli interni relativi a procedure di appalto macchinose e paralizzanti”, ha dichiarato Verheijn, ricordando che la Banca mondiale ha messo a disposizione della Tunisia 167,5 milioni di dollari per far fronte alla crisi del coronavirus. Verheijn ha aggiunto che tale situazione si verifica in un contesto di emergenza in cui la Banca mondiale, eccezionalmente, ha istituito procedure "Fast-Track" con metodi di acquisto adattati e procedure di controllo a posteriori proprio per facilitare l’erogazione dei fondi. Data la difficile situazione di bilancio in cui si trova la Tunisia, l'urgenza di investire nelle infrastrutture e nel miglioramento dei servizi sociali, nonché nell'imprenditorialità, impone, secondo il rappresentante della Banca mondiale, una radicale accelerazione nell'attuazione dei progetti di investimento finanziati da risorse esterne. "Questo potrebbe essere un elemento cruciale di una strategia di ripresa economica nel 2021", ha sottolineato Verheijn. (Tut)