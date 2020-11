Business news: Arabia Saudita, export non petrolifero aumentato di 26 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore dell’export delle industrie non petrolifere saudite ha raggiunto più di 98 miliardi di riyal sauditi (circa 26,1 miliardi di dollari) nei primi sei mesi del 2020, per un peso totale di circa 30 milioni di tonnellate di merci. Lo ha dichiarato l’Autorità generale delle dogane dell’Arabia Saudita al quotidiano economico “Al Eqtesadiah”, tramite il portavoce ufficiale Issa al Issa. Secondo i dati dell'Autorità delle dogane dieci industrie costituiscono da sole l’84 per cento del valore totale, circa 82,4 miliardi di riyal e 24 milioni di tonnellate (corrispondenti all’80 per cento del peso totale dell’export non petrolifero): si tratta di plastiche e derivati (al primo posto con 36 miliardi di riyal, 9,6 miliardi di dollari), prodotti chimici organici (secondo posto, 24,68 miliardi di riyal, 6,5 miliardi di dollari), prodotti chimici inorganici oppure composti organici e inorganici, metalli preziosi o minerali rari, elementi radioattivi o isotopi (terzo posto, 4,2 miliardi di riyal, 1,1 miliardi di dollari), alluminio e derivati (quarto posto, 3,56 miliardi di riyal, 950 milioni di dollari), combustibili minerali e prodotti di distillazione, materiali bituminosi e cere minerali (quinto posto, 2,9 miliardi di riyal, 773 milioni di dollari), ferro e acciaio (sesto posto, 2,8 miliardi di riyal, 746 milioni di dollari), fertilizzanti (settimo posto, 2,2 miliardi di riyal, 586 milioni di dollari), prodotti alimentari di origine animale (ottavo posto, 2,1 miliardi di riyal, 560 milioni di dollari), prodotti chimici vari (nono posto, 1,6 miliardi di riyal, 426 milioni di dollari) e macchinari elettrici (decimo posto, 1,4 miliardi di riyal, 373 milioni di dollari). (Res)