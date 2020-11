Business news: falliti i colloqui fra Egitto Sudan ed Etiopia su diga della Rinascita, il dossier torna all'Unione africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui tra i ministri dell’Irrigazione di Egitto, Sudan ed Etiopia sulle regole che disciplinano il riempimento e il funzionamento della Grande diga della rinascita (Gerd) sono falliti. Lo riferisce in un comunicato il ministero dell'Irrigazione del Cairo, per il quale “è diventato chiaro durante le odierne discussioni tripartite sulla controversa Diga etiope che non c’è compatibilità tra Egitto, Sudan ed Etiopia sulla metodologia per il completamento dei negoziati nella fase successiva”. I rappresentanti dei tre Paesi si sono incontrati ieri per presentare le loro proposte nel quadro del prossimo processo di negoziazione sulla Gerd. Da parte sua, il ministero dell'Irrigazione sudanese ha dichiarato che i tre Paesi hanno deciso di terminare questo ciclo di negoziati sulla Gerd e di restituire il fascicolo all'Unione africana (Ua). Il ministero egiziano dell'Irrigazione ha spiegato che i tre paesi hanno concordato che ciascuno "presenterà un rapporto al Sudafrica, ovvero il Paese che attualmente presiede l'Ua e l'attuale sponsor dei negoziati sulla Gerd. Il progetto idroelettrico ha un costo stimato a circa 5 miliardi di dollari. (Cae)