Business news: World Poverty Clock, il 51 per cento della popolazione in Nigeria vive in estrema povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 105 milioni di persone in Nigeria vivono ad oggi in condizioni di estrema povertà, un cifra che rappresenta il 51 per cento della popolazione totale ed è in crescita rispetto al dato di novembre, quando questa condizione toccava 98 milioni di persone. Lo dice l'ultimo rapporto di monitoraggio sulla povertà nel mondo, il World Poverty Clock. Secondo lo studio, sulla popolazione totale di 205 milioni 323 mila e 520 persone, un totale di 105 milioni 97 mila e 856 vivono in condizioni di estrema povertà, ossia guadagnando meno di 1,90 dollari (855 naira) al giorno. I dati mostrano inoltre che nel Paese ci sono più uomini in condizioni di estrema povertà rispetto alle donne. (Res)