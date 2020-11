Business news: Ue approva aiuti aggiuntivi per 17,2 milioni di euro Somalia, Sudan e Sud Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha approvato oggi un aiuto aggiuntivo di 17,2 milioni di euro attraverso il Fondo fiduciario di emergenza dell'Ue per l'Africa (Eutf) per rispondere alla crisi del coronavirus in Somalia, Sudan e Sud Sudan. Lo ha annunciato la Commissione europea spiegando che il sostegno del fondo per la risposta sanitaria all'emergenza nel Corno d'Africa ha ora raggiunto quasi i 300 milioni di euro. "Il Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa è uno strumento essenziale per assistere alcune delle popolazioni più vulnerabili nel Corno d'Africa. Ha già permesso di migliorare l'accesso di oltre 4,8 milioni di abitanti della regione ai servizi di base come salute, igiene e alimentazione", ha dichiarato la commissaria per i partenariati internazionali, Jutta Urpilainen. "Questi ulteriori 17,2 milioni di euro saranno utilizzati per sostenere, in particolare, gli sfollati interni, i rifugiati e le comunità che li ospitano in Somalia. Fornirà equipaggiamento protettivo agli operatori sanitari in prima linea nel Sud Sudan e rafforzerà il sistema sanitario sudanese. L'Ue lavorerà in stretta collaborazione con l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) e l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per fornire questo ulteriore sostegno da parte del Team Europe", ha aggiunto. La Commissione ha ricordato che il Fondo fiduciario di emergenza dell'Ue per l'Africa è stato istituito nel 2015 per affrontare le cause profonde dell'instabilità, degli sfollamenti forzati e della migrazione illegale e per aiutare a gestire meglio la migrazione. Da allora, l'Ue, i suoi Stati membri e altri donatori hanno mobilitato risorse per 5 miliardi di euro. (Beb)