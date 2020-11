Business news: fonti stampa, Total pronta a cedere partecipazione nei campi in Angola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo petrolifero francese Total vuole cedere le sue partecipazioni detenute in diversi campi petroliferi in Angola. Lo riferiscono i media francesi, citando fonti industriali. In questo modo, la società potrà anticipare una tendenza che dovrebbe interessare anche altre compagnie presenti nel Paese. Secondo le fonti, Total otterrà 300 milioni di euro dalla cessione di una parte della partecipazione del 20 per cento detenuta nel blocco 14, che include i pozzi di Tombua-Landana e Kuito, insieme ad altri pozzi del progetto Benguela-Belize Lobito-Tomboco (Bblt). Total al momento non ha rilasciato dichiarazioni in merito. (Frp)