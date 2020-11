Argentina: presidente Fernandez in Bolivia dopo un anno di relazioni congelate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, è arrivato in Bolivia nella serata di sabato (la notte in Italia) per partecipare oggi alla cerimonia di insediamento di Luis Arce come presidente del paese andino. Fernandez, accolto dai presidenti di Camera e Senato, Andronico Rodriguez e Freddy Mamani, torna a La Paz dopo quasi un anno di relazioni bilaterali congelate. Buenos Aires non aveva infatti riconosciuto Jeanine Anez come presidente ad interim della Bolivia, ritenendo quel governo frutto di un "colpo di stato" che aveva portato alla rinuncia di Evo Morales, fresco vincitore di elezioni presidenziali congelate. In Bolivia, Fernandez dovrebbe sostenere riunioni con il re di Spagna, Filippo VI e il vice presidente del governo di Spagna Pablo Iglesias. Possibile anche una riunione con lo stesso Arce e il vicepresidente della Bolivia, David Choquenhuanca. (Abu)