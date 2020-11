Algeria-Francia: ministro Interno Darmanin ad Algeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, ha iniziato ieri sera la sua visita ufficiale di due giorni in Algeria. Si tratta di una visita molto importante per i due paesi, per discutere alcune questioni di interesse comune, tra cui la cooperazione in materia di sicurezza. Il ministro dell'Interno francese è stato ricevuto dal suo omologo algerino, Kamel Beldjoud. Le questioni dei flussi migratori, dell'asilo e della politica di immigrazione, ma anche il rafforzamento dei controlli alle frontiere sono all'ordine del giorno di entrambe le parti. Ma sotto questo incontro si nasconde un simbolo molto forte: "è la prima volta che un ministro dell'Interno francese è nipote di un algerino", spiegava Darmanin sulle colonne del "Le Parisien" il giorno prima della sua partenza per Algeri. (Ala)