Elezioni Usa: Biden celebra una "vittoria convincente", ora è tempo di ricucire il paese

- Tenere unita la nazione, smettere di vedere la controparte "come un nemico" e prepararsi sin da subito ad affrontare la crisi del nuovo coronavirus. Sono alcuni dei passaggi del discorso che il vincitore delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, Joe Biden, ha tenuto nella tarda serata di sabato, la notte in Italia, da Wilmington, Delaware. "Il popolo di questa nazione ha parlato. Ci ha consegnato una vittoria chiara, una vittoria convincente", ha detto Biden, pronto a divenire - con i suoi 77 anni - il politico più anziano alla guida degli Usa. Un discorso improntato alla necessità di "ricucire" la nazione e superare la fase di dura "polarizzazione" che ha attraversato il paese, tendendo una mano all'altra parte dell'elettorato. "Capisco la vostra delusione, io ho perso due volte (la corsa alla presidenza), ma adesso diamoci una opportunità. È tempo di lasciarci alle spalle la dura retorica, è tempo di tornare ad ascoltarci di nuovo. Dobbiamo smettere di trattare i nostri rivali come nemici. Non siamo nemici, siamo statunitensi", ha detto l'ex vice presidente. In attesa di veder confermato il suo incarico, ufficialità che deve attendere l'esaurirsi dei numerosi ricorsi annunciati dal presidente Donald Trump, Biden ha annunciato il suo primo impegno concreto. "Lunedì insedierò un gruppo di scienziati ed esperti, leader nel loro campo", per lavorare a un piano di risposta all'emergenza sanitaria "che entrerà in vigore il 20 gennaio 2021", ha detto Biden. Fresco vinvitore dello scrutinio, Biden ha ringraziato la "comunità afroamericana" che "nel momento più basso" della campagna elettorale "è accorsa in massa a vorami", alle primarie quanto alle elezioni generali. (segue) (Nys)