Elezioni Usa: vicepresidente iraniano Jahangiri spera in un cambiamento

- Il primo vicepresidente iraniano, Eshaq Jahangiri, ha espresso la speranza che la politica "distruttiva" degli Stati Uniti possa cambiare dopo l'uscita di Donald Trump dalla presidenza. "Dopo l'annuncio dei risultati delle elezioni statunitensi, l'era di Trump e del suo team di avventuristi e militaristi è giunta alla fine ... Speriamo in un cambiamento nella politica distruttiva degli Stati Uniti, per il ritorno degli Stati Uniti al rispetto della legge e accordi internazionali e al rispetto delle altre nazioni", ha scritto Jahangiri su Twitter. Sotto la presidenza Trump, gli Stati Uniti hanno violato molti accordi internazionali, ha ricordato Jahangiri, accusando Washington di aver imposto sanzioni economiche "disumane" al suo Paese. Ieri il candidato democratico Joe Biden ha dichiarato la sua vittoria alle elezioni presidenziali statunitensi e si è impegnato a diventare un presidente "per tutti gli americani". (Res)