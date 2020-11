Argentina-Bolivia: Fernandez, dopo insediamento di Arce saluterò Morales alla frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, da ieri in Bolivia per assistere all'insediamento di Luis Arce come nuovo presidente, incontrerà in serata Evo Morales, pronto al suo rientro in patria. "Assisterò all'insediamento di Lucho (Lucio Arce). Ho una riunione con il presidente eletto della Bolivia. Poi torno in territorio argentino e ci incontreremo a La Quiaca", ha detto Fernandez al termine di una riunione con il re di Spagna, Filippo VI, anch'egli atteso alla cerimonia di Arce. Morales, che vive da mesi in Argentina in condizione di rifugiato, tornerà domani, 9 novembre in patria per essere l'11 a Chimoré, la città da cui esattamente un anno prima, aveva lasciato il paese nel pieno di contestazioni legate alle presunte frodi elettorali. Buenos Aires non ha mai riconosciuto il governo ad interim guidato da Jeanine Anez dopo le dimissioni di Morales e la sua fuga dal paese. Fernandez ha detto di essere "molto contento che la Bolivia abbia recuperato a pieno la sua democrazia, felice della vittoria di Luis Arce" e al fianco di Evo e del Movimento per il socialismo (Mas), "cui un anno fa hanno rubato la vittoria elettorale che avevano ottenuto". Quanto ai rapporti con la Bolivia, il presidente argentino ha assicurato che con Arce si parlerà soprattutto della cooperazione per lo sviluppo dell'industria del litio: "È l'energia del futuro. Abbiamo molto da fare assieme su questo", ha detto Fernandez citato dalla agenzia "Abi". (Brb)