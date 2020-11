Venezuela-Bolivia: ministro Esteri Arreaza a La Paz per cerimonia insediamento Arce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il ministro degli Esteri Jorge Arreaza, atterrato sabato a la Paz, a rappresentare il Venezuela alla cerimonia di insediamento di Luis Arce come presidente della Bolivia, prevista per oggi. La presenza del Venezuela alla giornata di festeggiamenti era stata oggetto di un contenzioso tra il governo ad interim di Jeanine Anez e di quello entrante, riflesso di una diversa impostazione politica. La ministro degli Esteri uscente, Karin Longaric, aveva invitato il leader oppositore Juan Guaidò, riconosciuto come legittimo presidente "ad interim" del Venezuela. Il nuovo governo del Movimento per il socialismo (Mas), partito dell'ex presidente Evo Morales, intende però ripristinare i rapporti con l'esecutivo di Nicolas Maduro. (Brb)