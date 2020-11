Business news: Cathay Pacific, 90 per cento del personale firma nuovi contratti a bassa retribuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera di Hong Kong, Cathay Pacific, ha dichiarato che oltre il 90 per cento degli assistenti di volo e dei piloti risparmiati dai recenti licenziamenti di massa ha firmato nuovi contratti a bassa retribuzione. Secondo la compagnia, 2.610 piloti e 7.340 membri dell'equipaggio di cabina hanno sottoscritto le nuove condizioni, pari al 98,5 per cento dei piloti e al 91,6 per cento degli assistenti di volo. Cathay ha insistito sul fatto che i contratti sono "competitivi", ma ha detto di rispettare la decisione di chi ha scelto di andarsene invece di accettare i nuovi termini. "A questo personale verranno offerti pacchetti che vanno oltre i requisiti di legge. Nessuno dei pagamenti di fine rapporto sarà compensato con i contributi pensionistici e il personale sarà rimborsato per qualsiasi congedo non retribuito preso nel 2020", ha detto un portavoce della compagnia. Migliaia di posti di lavoro presso il vettore aereo sono stati tagliati il mese scorso nell'ambito di un importante rinnovamento per aiutare il vettore a sopravvivere alla pandemia di coronavirus. I sindacati avevano esortato la compagnia a dare ai lavoratori più tempo per considerare l'offerta e per rendere temporanei i tagli salariali, ma inutilmente. L'Unione degli assistenti di volo ha affermato che ha collaborato con l'Associazione degli ufficiali di volo per cercare di aumentare il loro potere contrattuale per una migliore retribuzione e maggiori vantaggi e che continuerà a chiedere alla compagnia di rivedere i termini ogni anno. (Cip)