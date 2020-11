Business news: misure cinesi su importazioni in linea con accordo di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni adottate sulle merci importate dall'Australia sono conformi alle leggi cinesi e alle norme internazionali e mirano a salvaguardare gli interessi delle industrie nazionali e la sicurezza dei consumatori cinesi. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, in risposta a una domanda sollevata in conferenza stampa sui divieti da parte delle autorità cinesi imposti su più categorie di merci australiane. Secondo Wang, le misure rispettano anche l'accordo di libero scambio Cina-Australia. "La Cina spera che la parte australiana agisca con fiducia e cooperazione reciproche e nello spirito del partenariato strategico globale sino-australiano, riportando il prima possibile le relazioni bilaterali alla normalità", ha affermato il portavoce. Wang ha detto che la Cina sta aprendo il suo mercato al mondo in uno spirito di crescita condivisa, osservando che il China International Import Expo (Ciie) in corso a Shanghai ha attirato un elevato livello di attenzione da parte delle aziende Fortune Global 500, nonostante le difficoltà poste dalla pandemia di Covid-19. (Cip)