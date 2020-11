Business news: premier tunisino, produzione di petrolio a Tataouine deve riprendere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Tunisia, Hichem Mechichi, ha confermato in un punto stampa al palazzo Ennejma Ezzahra di Sidi Bou Said che il governo passerà presto all'attuazione della legge riguardante la produzione energetica e mineraria a Tataouine e in altre aree dove le attività di estrazione sono state interrotte. Il capo dell’esecutivo ha detto che il governo ha finora scelto di procedere con il dialogo nella massima misura. Tuttavia, Mechichi ha aggiunto di aspettarsi una risposta da diverse parti sociali sulla questione dei blocchi dei manifestati ai giacimenti petroliferi nel governatorato di Tataouine. Il primo ministro, citato dall'emittente radiofonica loclae "Mosaique Fm", ha sottolineato la necessità di tornare al lavoro e porre fine all'arresto della produzione di fosfati, petrolio e altri settori, perché questo colpisce direttamente l'economia del paese in un momento critico. (Tut)