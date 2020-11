Business news: Xi inaugura Ciie, previsti 22 mila miliardi di dollari di importazioni nei prossimi dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina importerà prodotti per oltre 22 mila miliardi di dollari complessivamente nei prossimi dieci anni. Lo ha annunciato il presidente cinese, Xi Jinping, nel discorso tenuto all'inaugurazione della terza edizione della China International Import Expo (Ciie), in programma a Shanghai fino al 10 novembre. Xi ha anche sottolineato che la produzione nazionale ora rappresenta una parte importante e positiva delle catene industriali e di fornitura globali. "La domanda sull'enorme mercato interno cinese continuerà a liberare un potenziale infinito di innovazione", ha detto. "La Ciie di quest'anno è stata convocata in un momento speciale. La pandemia di Covid-19 ci ha colto tutti di sorpresa e ha colpito duramente i paesi e inferto un duro colpo all'economia mondiale. Come programmato e con fiducia nei protocolli di contenimento che sono stati messi in atto, la Cina ospita questo evento commerciale globale. Ciò dimostra il sincero desiderio del Paese di condividere le sue opportunità di mercato con il mondo e di contribuire alla ripresa economica globale", ha dichiarato il leader di Pechino. (Cip)