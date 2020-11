Business news: Toyota raddoppia le previsioni di utile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor ha raddoppiato il 6 novembre le previsioni relative all’utile netto per l’anno fiscale corrente, a 1.420 miliardi di yen (13,7 miliardi di dollari). Il colosso giapponese dell’automotive conta di mitigare gli effetti della pandemia di coronavirus grazie alla ripresa più rapida e sostenuta del previsto delle due maggiori economie del Globo, Stati Uniti e Cina. Toyota aveva precedentemente previsto un utile netto di 730 miliardi di yen per l’anno fiscale che si concluderà a marzo 2021. A settembre la casa automobilistica giapponese ha conseguito vendite record a livello globale, con un incremento del 2 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. L’azienda, che aveva sospeso la produzione di automobili nel Nord America, ha riaperto gli stabilimenti lo scorso maggio, in previsione dell’aumento della domanda nei mesi successivi. Toyota ha anche aumentato le vendite in Cina, specie quelle del suo marchi odi lusso, Lexus. Ad ottobre l’azienda ha registrato un aumento delle vendite del 30 per cento, superando i dati dell’anno precedente per il settimo mese consecutivo. (Git)