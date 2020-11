Business news: Il Cairo e Baghdad valutano fornitura petrolio in cambio di progetti di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto e l'Iraq stanno valutando l’istituzione di un meccanismo che prevede la fornitura di petrolio da parte dell’Iraq in cambio di progetti e iniziative di sviluppo sostenute dall’Egitto. Lo ha annunciato il primo ministro egiziano Mustafa Madbouli in un comunicato stampa diramato in occasione della sua visita in Iraq . In occasione dell’Alto comitato egiziano-iracheno organizzato a Baghdad, co-presieduto insieme al premier iracheno Mustafa al Kadhimi, Madbouli ha sottolineato l'importanza di stabilire un meccanismo per a fornitura di petrolio in cambio di progetti per la ricostruzione, che “contribuirebbe alla doppia cooperazione tra i due Paesi”. Il premier egiziano ha assicurato alle controparti irachene che le società di costruzioni egiziane sono pronte ad aiutare a ricostruire e sviluppare le infrastrutture irachene. “Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha ordinato al governo di sfruttare tutte le competenze egiziane per sostenere l'Iraq in vari campi”, ha dichiarato il primo ministro.Madbouli ha delineato inoltre le "grandi potenzialità di produzione ed esportazione" di idrocarburi di cui godono entrambi i Paesi. Egitto e Iraq hanno approfondito i rapporti e la ripresa dei lavori dell’Alto comitato congiunto dopo il vertice trilaterale organizzato ad Amman, in Giordania lo scorso agosto, a cui hanno partecipato il presidente Abdel Fatah al Sisir, il premier iracheno Kadhimi e il re di giordano Abdullah II con l’obiettivo di rafforzare le relazioni a livello economico, commerciale e gli investimenti. Nel comunicato stampa, Madbouli ha affermato che l'incontro con la sua controparte irachena, Al Kadhimi, ha approfondito anche il tema dell’approvvigionamento idrico, considerando che i due Paesi sono a valle di tre tra i principali fiumi della regione, rispettivamente il Nilo e i fiumi Tigri ed Eufrate, minacciate per quanto riguarda l’Egitto dalla Grande diga della rinascita (Gerd) realizzata dall’Etiopia, e dagli sbarramenti e dighe realizzati dalla Turchia nella parte alta del fiume Eufrate, con influenza anche sulla Siria, e del fiume Tigri, dove Ankara ha realizzato la diga Ilisu. Entrambi i premier hanno convenuto che la sicurezza idrica dovrà essere tra le questioni comuni di sicurezza regionale, sottolineando i loro interessi nel salvaguardare i loro diritti sull’accesso alle risorse idriche come una questione che comprometterebbe la sicurezza regionale araba. (Cae)