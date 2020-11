Business news: Arabia Saudita, a ottobre migliora settore privato, ma occupazione in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di ottobre gli affari del settore privato non petrolifero in Arabia Saudita sono migliorati ulteriormente, dopo la ripresa avviata a settembre, ma i livelli di occupazione continuano a calare. Lo riferisce il portale di informazione economica "Zawya". Il Purchasing Managers’ Index (Pmi), indicatore economico che misura la performance del settore privato, è in effetti aumentato a ottobre a 51 contro il 50,7 di settembre, segnando la miglior cifra da otto mesi a questa parte. Secondo David Owen, economista della società Ihs Markit, nonostante i dati incoraggianti del Pmi, restano preoccupanti le cifre relative all’occupazione, il cui tasso di decrescita il mese scorso ha registrato per la prima volta, dallo scorso giugno, un aumento. (Res)