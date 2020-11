Business news: Saudi Aramco annuncia dividendi per 18,75 miliardi di dollari nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera saudita Saudi Aramco ha annunciato i suoi risultati finanziari per il terzo trimestre del 2020. Nonostante le difficili condizioni del mercato, fra giugno e settembre di quest’anno la compagnia ha registrato i ricavi record di 11,8 miliardi di dollari e un flusso di cassa libero di 12,4 miliardi di dollari. La società ha inoltre dichiarato per il trimestre dividendi per 18,75 miliardi di dollari. La spesa in conto capitale è stata pari in tutto a 6,4 miliardi, e la compagnia continua a eseguire programmi per ottimizzarla e renderla efficiente in risposta all’attuale contesto economico. Per i primi nove mesi del 2020 la produzione totale di idrocarburi è stata pari a 12,4 milioni di barili al giorno di etrolio equivalente, di cui 9,2 milioni di petrolio greggio. (Res)