Business news: Marocco, firmati accordi per Tangier Tech City

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo passo è stato compiuto nell'ambizioso progetto Mohammed VI Tangier Tech City, la città industriale fortemente voluta dal sovrano marocchino, con lo svolgimento di una cerimonia virtuale per la firma degli accordi di partnership tra China Communications Construction Company (Cccc), China Road and Bridge Corporation (Crbc), la regione Tangeri-Tetouan-Al Hoceima, l'Agenzia speciale per il Mediterraneo di Tangeri (Tmsa) e la Banca d'Africa (Bmce) a Casablanca. Attraverso questi accordi, le compagnie cinesi formalizzano il proprio ingresso nel capitale della Société d'Aménagement de Tanger Tech (Satt), fino al 35 per cento, si legge in un comunicato stampa del gruppo Bank Of Africa. "Un nuovo passo nella cooperazione sino-marocchina segna l'inizio effettivo del progetto della Mohammed VI Tangier Tech City, una città industriale moderna, futuristica, ecologica, connessa alle nuove tecnologie e simbolo di un'Africa aperta al mondo intero, in conformità con la visione di Sua Maestà il Re Mohammed VI", si legge nella dichiarazione, ripresa dall’agenzia di stampa nazionale marocchina “Map”. Sono stati firmati, in particolare, il protocollo di investimento e il patto parasociale. Non solo. Durante la cerimonia della firma, la società Aeolon, uno dei principali produttori mondiali di pale per turbine eoliche, ha annunciato l’intenzione di stabilirsi nella Mohammed VI Tangier Tech City con un investimento di 140 milioni di dollari statuitensi e la creazione di oltre 2.000 posti di lavoro. (Mar)