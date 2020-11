Business news: Marocco, oltre mezzo milione di persone hanno perso il lavoro in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha registrato una perdita di 581 mila posti di lavoro tra il terzo trimestre del 2019 e lo stesso periodo di quest'anno. L'economia marocchina ha perso 237 mila posti di lavoro nelle aree urbane e 344 mila nelle zone rurali nel corso di questo arco temporale, ha riferito l'Alto commissariato per la pianificazione. Con un aumento di 360 mila unità, di cui 276 mila nelle aree urbane e 92 mila nelle aree rurali, il volume complessivo della disoccupazione ha raggiunto 1.482.000 persone a livello nazionale. Il tasso di disoccupazione è passato dal 9,4 per cento al 12,7 per cento a livello nazionale, dal 12,7 per cento al 16,5 per cento nelle aree urbane e dal 4,5 per cento al 6,8 per cento nelle aree rurali. (Res)