Business news: Egitto, Consiglio dei ministri dà il via libera alla prima emissione di sukuk

- Il Consiglio dei ministri ha approvato il progetto di legge per l’emissione delle prime obbligazioni islamiche (sukuk). Lo ha annunciato il ministro delle Finanze, Mohamed Maait. Il progetto di legge dovrà essere approvato dal parlamento e, successivamente ratificato dal capo dello Stato, Abdel Fatah al Sisi, per la ratifica, ha spiegato Maait. In tal modo, “l’Egitto farà il suo ingresso nel mondo della finanza islamica che ha registrato transazioni per un valore di 2.700 miliardi di dollari a fine giugno”, ha chiarito il ministro delle Finanze. Il progetto per l’introduzione dei sukuk rientra nel piano di diversificazione degli investitori portato avanti dal dicastero delle Finanze. Secondo Maait, l’Egitto attirerà nuovi segmenti di investitori che porteranno nel mercato finanziario ulteriore liquidità e contribuiranno a ridurre il costo del deficit di bilancio pubblico. Il sukuk è un certificato d’investimento conforme alla Shari’a, la legge islamica tradizionale, che proibisce il prestito a interesse. Possono essere considerate delle obbligazioni. A differenza delle obbligazioni, tuttavia, devono corrispondere a un determinato progetto. Pertanto, un’obbligazione convenzionale è una promessa di ripagare un debito, mentre il sukuk è costituito dalla proprietà di una quota-parte di un investimento, asset o debito. I profitti sono pari ai guadagni che tale progetto genera. Nonostante la crisi economica scaturita in seguito alla pandemia Covid-19, secondo un rapporto di Fitch i volumi globali di sukuk quest’anno dovrebbe mantenersi in linea con quelli dell’anno scorso e l’offerta di sukuk dovrebbe incrementare parallelamente all’aumento delle esigenze di finanziamento. (Cae)