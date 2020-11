Business news: accordo Egitto-Sudan per costruire la rete ferroviaria di collegamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto e Sudan hanno deciso di costruire una rete ferroviaria che colleghi entrambi i Paesi. L'accordo di cooperazione è stato firmato dai rispettivi ministeri dei Trasporti, afferma un comunicato, aggiungendo che la rete collegherà la città egiziana meridionale di Assuan e la città di confine sudanese di Wadi Halfa. Il progetto sarà cofinanziato dal Kuwait Fund for Arab Economic Development. I due Paesi stanno anche valutando piani per costruire una strada che colleghi l'Egitto e il Ciad attraverso il Sudan, per incentivare il commercio tra l'Egitto e i Paesi africani. (Res)