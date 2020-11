Business news: Uzbekistan, compagnia cinese avvia costruzione centrale termina da 1,5 gigawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- China Gezhouba Group Corporation (Cggc) ha avviato la costruzione di una centrale termica da 1,5 gigawatt nella regione di Syrdarya in Uzbekistan. Lo ha reso noto il servizio stampa del ministero dell'Energia uzbeko. "Nella regione di Syrdarya è iniziata la costruzione di una nuova centrale termoelettrica da 1,5 gigawatt. L'azienda cinese China Gezhouba Group Corporation (Cggc) realizzerà un impianto chiavi in mano", riferisce il comunicato. Secondo le autorità, il progetto è realizzato nell'ambito di un accordo di investimento tra il ministero degli Investimenti e del commercio estero dell'Uzbekistan e l'azienda saudita Acwa Power. La nuova centrale con due turbine a gas a ciclo combinato (Ccgt) genererà fino a dieci miliardi di kilowattora di elettricità all'anno. Il fornitore dell'unità sarà il consorzio giapponese Mitsubishi Hitachi Power Systems. La costruzione della stazione Ccgt sarà finanziata da Acwa Power per un importo di circa un miliardo di dollari secondo i termini di una partnership pubblico-privato. (Res)