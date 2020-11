Elezioni Usa: Casellati, esperienza Biden preziosa per intera comunità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato Elisabetta Casellati esprime "più vive congratulazioni al nuovo presidente eletto degli Stati Uniti d’America, Joe Biden". "Sono certa", si legge in una nota, "che la sua esperienza e capacità di mediazione e dialogo saranno preziose per il popolo americano e per l’intera comunità internazionale. Gli Stati Uniti d’America sono per l’Italia un alleato storico e strategico per affrontare le grandi sfide internazionali che ci aspettano: dalla crisi sanitaria ed economica alla minaccia del terrorismo. Un alleato forte per difendere i valori di libertà, di democrazia e di pace che sono alla base dell’Alleanza Atlantica. Come prima donna presidente del Senato italiano, saluto inoltre con grande soddisfazione la scelta del presidente Biden di avere come suo vice, Kamala Harris, che riveste anche il ruolo di presidente del Senato. È questa una grande conquista lungo il cammino della piena affermazione femminile e del contrasto a ogni tipo di discriminazione. Al presidente Biden e al vice presidente Harris giungano i miei migliori auguri di buon lavoro", conclude Casellati. (Com)