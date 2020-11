Business news: Bangladesh, 111 milioni di persone si connettono a internet mediante telefonia mobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bangladesh il numero di persone che si connettono a internet mediante telefonia mobile ha superato i cento milioni, su una popolazione stimata in circa 161 milioni. A settembre gli utenti internet in mobilità erano 111,1 milioni, secondo gli ultimi dati della Commissione di vigilanza sulle telecomunicazioni (Btrc) del Paese. Rispetto ai 98,4 milioni dello stesso mese del 2019 si è registrato un aumento del 13 per cento. Nello stesso periodo gli utenti di telefonia mobile sono aumentati del 2,26 per cento, toccando il record di 167,1 milioni. L’operatore leader di mercato è Grameenphone con 77,6 milioni di utenti. Seguono Robi Axiata con 50,1 milioni, Banglalink con 34,8 milioni e Teletalk con 4,612 milioni. (Inn)