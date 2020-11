Business news: 84 aziende italiane all'Expo sull'Import di Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via la partecipazione italiana alla terza edizione della Ciie - China International Import Expo (5-10 novembre 2020), imponente fiera multi-settore concepita su impulso del presidente cinese, Xi Jinping, e ospitata a Shanghai. Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dal consolato italiano a Shanghai. La manifestazione si è aperta con una solenne cerimonia inaugurale a Shanghai alla presenza fisica o virtuale di leader cinesi, del presidente Xi, del ministro del Commercio Zhong Shan e di partecipanti stranieri fra cui il sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale Manlio Di Stefano in collegamento dall'Italia. L'Italia, che già nel 2018 e 2019 ne è stata protagonista con le delegazioni guidate dal ministro Di Maio (lo scorso anno in qualità di Paese ospite d'onore), anche per l'edizione 2020 ha impostato una nutrita partecipazione, articolata in un Padiglione nazionale digitale (online nel sito Ciie), due padiglioni commerciali coordinati da Ice Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (settore medicale e settore gioielleria, quest'ultimo in collaborazione con Confindustria - Federorafi) per un totale di 24 aziende, cui si aggiungono 12 aziende partecipanti alla collettiva della Fondazione Italia-Cina-Camera di commercio italo-cinese-Associazione italiana commercio Estero (Aice), e 48 aziende iscritte autonomamente. (Cip)