Business news: Cdp, memorandum d'intesa con Niif per iniziative strategiche in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti ha sottoscritto un memorandum d'intesa con il National Investment and Infrastructure Fund (Niif), il fondo partecipato dal governo indiano e dedicato agli investimenti di lungo termine in sviluppo infrastrutturale e sostenibile. Stando al relativo comunicato stampa, con l'accordo Cdp si propone di svolgere un ruolo di promotore di iniziative di interesse strategico per il sistema Italia in India, per l'individuazione e il sostegno a progetti che prevedano la partecipazione dei campioni nazionali e delle filiere strategiche italiane che operano nel subcontinente indiano. Il memorandum, spiega la nota, prevede per le parti la possibilità di coinvestire in progetti, società o fondi che operino in India e che risultino strategici per il sistema paese Italia e target di investimento del Fondo di Fondi di Niif, in particolare nei settori delle infrastrutture verdi, delle rinnovabili e dell'economia circolare. L'intesa s'inserisce nell'ambito del vertice governativo Italia-India che ha avuto luogo nella giornata odierna. L'India, prosegue la nota, risulta essere un importante mercato di sbocco per le società italiane e per le filiere come quella delle costruzioni, quella dei macchinari agricoli e per il settore dell'energia rinnovabile: quello indiano infatti, è il sesto mercato di destinazione dell'export italiano in Asia-Pacifico: ad oggi, le esportazioni italiane verso l'India - trainate dall'industria manifatturiera - sfiorano i quattro miliardi di euro. (Com)