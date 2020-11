Business news: Libia, riapre l'impianto di liquefazione del gas di Abu Attifel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mellitah Oil and Gas Company, joint-venture tra Eni e la National Oil Corporation (Noc) libica, ha annunciato l'effettivo avvio dell'attività dell'impianto di liquefazione del gas e di estrazione della condensa nel giacimento di Abu Attifel, nella Libia orientale. La società ha annunciato, in un comunicato stampa, "la graduale ripresa delle operazioni di pompaggio del gas al Campo della Vittoria". Ciò avviene dopo una serie di lavori di manutenzione e collaudo per garantire il controllo delle perdite di gas del separatore di primo stadio. Nel novembre dello scorso anno, Mellitah Oil and Gas aveva annunciato il completamento dei lavori di manutenzione presso il campo in questione. (Lit)