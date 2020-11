Business news: Iraq, cinque Paesi candidati per costruzione reattore nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono cinque i Paesi candidati alla costruzione del primo reattore nucleare dell’Iraq: Stati Uniti, Russia, Argentina, Corea del sud e Francia. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa irachena “Ina” il capo dell’Autorità irachena per il controllo delle fonti radioattive, Kamal Hussein Latif. Nel corso del suo recente tour europeo, ha aggiunto Latif, il primo ministro Mustafa al Kadhimi “ha discusso la questione della costruzione del reattore nucleare con la Francia”. Il presidente dell’Autorità di Baghdad ha ribadito che “dalla costruzione di quel reattore deriverebbe un grande beneficio economico, come la produzione di iodio”, che attualmente l’Iraq importa per una spesa annuale di circa 5 milioni di dollari tra settore pubblico e privato. L’introduzione della tecnologia nucleare consentirebbe anche la produzione di altre sostanze e isotopi impiegati nell’industria, su tutte quella petrolifera. Secondo Latif trarrà inoltre particolare vantaggio dalla costruzione del reattore il settore governativo, grazie alla partecipazione di investitori privati alla fondazione dell’Ospedale nucleare generale, specializzato in medicina nucleare (diagnostica e trattamento). Latif ha anche indicato che “ci sono molti luoghi pronti per la costruzione del reattore nucleare, nel caso in cui l’Iraq dovesse accordarsi con uno di questi paesi per costruirlo”. (Res)