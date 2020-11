Business news: Tunisia nella peggiore crisi economica della sua storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier tunisino, Hichem Mechichi, ha lanciato un grido d'allarme sulla difficile situazione economica del suo Paese, affermando di non essere più in grado di pagare i debiti e di finanziare il bilancio generale. In una conferenza stampa, il premier tunisino ha spiegato che la situazione economica che la Tunisia sta attualmente attraversando è molto difficile e senza precedenti, aggiungendo che il Paese non ha mai conosciuto una congiuntura negativa come quella che sta attualmente vivendo. L’economia tunisina è stata duramente colpita dalla pandemia di Covid-19, che ha affossato due comparti fondamentali come turismo e trasporti. Il deficit di bilancio ha raggiunto livelli mai visti in 40 anni e potrebbe raggiungere il 14 per cento del Prodotto interno lordo. Queste circostanze, riferisce l’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”, hanno inciso sulle condizioni di vita dei tunisini. La frequenza delle proteste è aumentata nelle regioni interne del paese, negli ultimi mesi, a causa della disoccupazione diffusa che ha raggiunto il 18 per cento, della mancanza di sviluppo e di servizi pubblici scadenti in particolare per quanto concerne sanità ed elettricità. (Tut)