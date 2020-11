Business news: Cina, rafforzati controlli su frutti di mare importati per garantire sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina impone ispezioni rafforzate sui prodotti ittici importati, che sdoganerà solo dopo aver stabilito che le merci sono conformi agli standard pertinenti di sicurezza alimentare. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, nel corso della conferenza stampa quotidiana a Pechino, in risposta a una domanda dei giornalisti sulle aragoste importate dall'Australia che stanno affrontando ritardi nello sdoganamento nei porti cinesi. "Ciò che le autorità doganali hanno fatto è richiesto dalle leggi e dai regolamenti cinesi pertinenti e mira a garantire la sicurezza del cibo importato per i consumatori cinesi", ha spiegato Wang. "La Cina aderisce ai principi di rispetto, uguaglianza e vantaggi reciproci nello sviluppo di una cooperazione amichevole con i Paesi stranieri. Siamo convinti che relazioni sane e stabili tra Cina e Australia siano al servizio degli interessi fondamentali di entrambi i popoli, e il rispetto reciproco è alla base di una cooperazione pragmatica. Ci auguriamo che l'Australia possa contribuire maggiormente alla fiducia reciproca e alla cooperazione tra i due Paesi, nonché agli sforzi in linea con lo spirito del partenariato strategico globale Cina-Australia, in modo da rafforzare i legami bilaterali il prima possibile", Wang ha aggiunto. (Cip)