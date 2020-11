Elezioni Usa: Fico, con vittoria Biden-Harris rapporti amicizia con Italia si rafforzeranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, fa le sue congratulazioni e augura "buon lavoro a Joe Biden, eletto presidente degli Stati Uniti, e a Kamala Harris, la prima donna vicepresidente. Un risultato raggiunto - osserva la terza carica dello Stato in una nota - dopo una consultazione che ha visto una grande partecipazione di cittadini. I nostri Paesi sono legati da rapporti di profonda amicizia che proseguiranno e si rafforzeranno con rinnovate forme di cooperazione. Sono infatti tante le questioni e le sfide che l’Europa, gli Usa e tutta la comunità internazionale dovranno affrontare in una fase storica molto delicata in un’ottica di impegno comune. Un affettuoso saluto - conclude Fico - anche a Nancy Pelosi, con cui in questi anni e nei mesi dell’emergenza ho avuto una solida collaborazione istituzionale e un confronto costante". (Com)