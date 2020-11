Business news: Ant Group rimborsa investitori dopo stop quotazione alle Borse di Hong Kong e Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ant Group – compagnia di pagamenti online affiliata al colosso del commercio online Alibaba – rimborserà i fondi degli investitori dopo che la sua offerta pubblica iniziale (Ipo) è stata sospesa ieri, 3 novembre. Questa mattina, la compagnia ha reso noto il suo piano di rimborso alla Borsa di Hong Kong, rilevando che il denaro raccolto dagli investitori che avevano sottoscritto la sua Ipo verrà restituito senza interessi in due lotti. Secondo stime del "Global Times", saranno rimborsati 15,48 miliardi di dollari di fondi da investitori istituzionali: dieci milioni di azioni che sono state scambiate allo sportello saranno annullate. Secondo il "South China Morning Post", circa 1,55 milioni di piccoli investitori a Hong Kong avevano iniettato 167,7 miliardi di dollari nell'offerta pubblica iniziale nel tentativo di ottenere una fetta delle azioni, rendendolo l'importo più alto da rimborsare nella storia. Il "Global Times" riferisce che questa mattina il prezzo delle azioni della società madre di Ant Group, Alibaba, a Hong Kong è precipitato di oltre il nove per cento all'apertura. Anche i prezzi di Tencent Holding e Hong Kong Exchange and Clearing sono diminuiti del quattro per cento. (Cip)